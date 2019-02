สยบลือ! มกุฎราชกุมารซาอุฯปัดข่าวเทคโอเวอร์ผี

เตอร์กี อัล-ชาบานะห์ รัฐมนตรีกระทรวงสื่อของซาอุดิอาระเบีย ปฏิเสธข่าวที่ว่า โมฮัมหมัด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบีย กำลังเจรจาซื้อกิจการสโมสรแมนฯยูฯ

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เจ้าชายซัลมานพร้อมทุ่มเงิน 3.8 พ้นล้านปอนด์ เพื่อเทคโอเวอร์ทีมปีศาจแดงต่อจากครอบครัวเกลเซอร์ หลังมีคนเห็นผู้บริหารระดับสูงของสโมสรไปโผล่ที่ซาอุดิอาระเบีย

อย่างไรก็ดี ล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงสื่อซาอุดิอาระเบีย ออกมาไขความกระจ่างแล้วว่า ตัวแทนของแมนฯยูฯเดินทางมาคุยเรื่องความเป็นไปได้ในการเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ ไม่ใช่ซื้อกิจการของสโมสรอย่างที่หลายคนเข้าใจ

"รายงานข่าวที่ว่า มกุฎราชกุมาร โมฮัมหมัด บิน ซัลมาน ต้องการซื้อสโมสรแมนฯยูฯไม่เป็นความจริง" ชาบานะห์ โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

"แมนฯยูฯเข้ามาคุยเรื่องความเป็นไปได้ในการเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ และตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงรายละเอียดกันไม่ได้"

