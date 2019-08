สยบย้าย! ซานิโอโลต่อสัญญาโรมา 5 ปี

โรมา แถลงยืนยัน นิโกโล ซานิโอโล ต่อสัญญากับสโมสรออกไปถึงปี 2024 แล้ว

มิดฟิลด์วัย 20 ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในซีซันที่ผ่านมา เมื่อทำไป 6 ประตู กับ 2 แอสซิสต์ จาก 36 เกม ท่ามกลางความสนใจจากสโมสรชั้นนำในยุโรป

อย่างไรก็ดี ล่าสุดกองกลางทีมชาติอิตาลีตัดสินใจฝากอนาคตกับหมาป่ากรุงโรมแล้ว หลังจรดปากกายืดสัญญากับสโมสรออกไปอีก 5 ปี

ทั้งนี้ ซานิโอโลย้ายมาเล่นกับจัลโลรอสซีเมื่อซัมเมอร์ปีก่อน ในฐานะตัวแถมที่ อินเตอร์ มิลาน ส่งมาในดีลคว้า รัดยา นาอิงโกลัน

Signed on the dotted line... ⚡️📑⚡️



Nicolo Zaniolo has agreed a new five-year contract with #ASRoma! 🤝🐺✍️