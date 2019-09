สู้มา 6 ปี! ตำนานเรนเจอร์สเสียชีวิตด้วยโรค MND

แฟร์นานโด ริคเซน อดีตนักเตะของกลาสโกว เรนเจอร์ส เสียชีวิตลงแล้วในวัย 43 ปี หลังต่อสู้กับโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อมมานาน 6 ปีเต็ม

อดีตดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ ค้าแข้งกับเรนเจอร์สนาน 6 ปีหลังย้ายมาจากอาแซด อัลค์มาร์ตั้งแต่ปี 2000 โดยมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกและบอลถ้วยอย่างละ 2 สมัยก่อนจะย้ายทีมแล้วไปแขวนสตั๊ดกับฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ดในลีกบ้านเกิดในปี 2013

ซึ่งเป็นปีที่เขาถูกตรวจพบว่าเป็นโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม โดยโรคดังกล่าวจะทำให้เขาไม่สามารถพูดหรือช่วยเหลือตัวเองได้เลย ซึ่งโรคที่เขาประสบอยู่คือโรคเดียวกับที่ สตีเฟน ฮอว์คิง อดีตนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยา เป็นเช่นกัน

โดยทาง ริคเซน ได้ต่อสู้กับโรคร้ายมานานถึง 6 ปีก่อนที่จะเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลใกล้ ๆ เมืองกลาสโกว ในวันนี้

Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease.