สู้มาตลอด! ฉัตรมงคล เล่าชีวิตวัยเด็กก่อนถึงฝันช้างศึกชุดใหญ่

แบ็คซ้ายดาวรุ่งช้างศึก เล่าชีวิตวัยเด็กที่สู้และพยายามตลอด ก่อนได้รับโอกาสติดทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ของ อากิระ นิชิโนะ

ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ แบ็คซ้ายหน้าใหม่ ทีมชาติไทย เปิดเผยเบื้องหลังชีวิตตั้งแต่วัยเด็กที่สู้มาตลอด ก่อนได้รับโอกาสติดธงช้างศึก ชุดใหญ่ หนแรก พร้อมยืนยันพร้อมทุ่มเทเต็มที่ หากได้รับโอกาสลงเล่น ในเกมกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" ที่เตรียมพบกับทีม ไทยลีก ออล สตาร์

ดาวรุ่งวัย 18 ปี เพิ่งมีโอกาสเล่นไทยลีกครั้งแรก ในปีนี้ เพียง 7 นัด ก่อนโชว์ฟอร์มได้ดี จนถูก อากิระ นิชิโนะ เรียกติดธงช้างศึกชุดใหญ่ นอกจากเป็น 1 ใน 5 แข้งหน้าใหม่แล้ว ยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดในทีมชุดนี้ด้วย

“ดีใจครับ ทุกอย่างเกินคาดมาก เพราะไม่คิดว่าเราจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้” ฉัตรมงคล กล่าวเริ่ม

“การฝึกซ้อมที่ผ่านมา ถือว่าโอเคครับ ช่วงแรกผมอาจจะเกร็งอยู่บ้าง แต่พอเข้ามาจริงๆ พี่ๆ ทุกคนก็เป็นกันเอง รวมถึงสตาฟฟ์โค้ชด้วย ก็ทำให้ผมปรับตัวได้ง่ายขึ้น รวมถึงผมก็ค่อนข้างเป็นตัวเองที่สุดครับ”

“ก่อนมาที่นี่ ทางโค้ชเตี้ย (สะสม พบประเสริฐ) และหลายๆ คนในสโมสร ก็บอกว่าพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ ไม่ต้องคิดอะไรมาก เพราะโอกาสครั้งนี้ ผมมีแต่ได้กับได้ และที่สำคัญ เมื่อขึ้นมาแล้ว อย่าเหลิงเด็ดขาด และให้พัฒนาต่อไปครับ”

นอกจากนี้ ฉัตรมงคล ยังกล่าวต่อว่า “ตอนเด็กๆ ผมเจออุปสรรคหลายอย่างเลยครับ ทั้งเรื่องหอบหืด และ ต้องแข่งขันกับคนอื่นๆ ด้วย ก็พยายามทำงานหนักมาตลอดครับ จนมาถึงวันนี้ ก็ดีใจ ภูมิใจกับตัวเองครับที่สู้ และส่วนสำคัญ ต้องขอบคุณ พ่อกับแม่ ที่สนับสนุนผมเป็นอย่างดีครับ”

“ในแง่เป้าหมาย ผมอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับไปให้ได้มากที่สุดครับ และถ้ามีโอกาสลงเล่น ไม่ว่ากี่นาที ก็ตาม ผมก็จะทุ่มเทเต็มที่ และทำให้ดีที่สุดครับ” ฉัตรมงคล ปิดท้าย

สำหรับ ฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออล สตาร์ จะแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 โดยแฟนบอลสามารถหาซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ https://www.thaiticketmajor.com/