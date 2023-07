สมาคมฯจับมือไดกิ้น สานฝันเยาวชนไทยต่อยอดสู่นักเตะอาชีพ

“ไดกิ้น” (Daikin) ร่วมสานฝันเยาวชนไทย จับมือ “สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ” เดินหน้าจัดงาน "Daikin Kids Football Fest 2023"มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยพัฒนาฝีมือ เพื่อต่อยอดสู่นักเตะอาชีพ

ยังคงเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ "Daikin Kids Football Fest" ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างทักษะลูกหนังและเสริมประสบการณ์แก่เยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล

โดยมีสองผู้บริหารไฟแรง มร.ไดสุเกะ มุราคามิ ผู้จัดการใหญ่ และคุณเจษฎา ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ร่วมเป็นประธานภายในงาน ผู้ที่มีความเชื่อมั่นที่จะยกระดับวงการกีฬาฟุตบอลไทย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย มาโน่ โพลกิ้ง พร้อมด้วย พิภพ อ่อนโม้ เฮดโค้ชทีมชาติไทย และนักฟุตบอลระดับประเทศอย่าง ธีรเทพ วิโนทัย, อนันต์ ยอดสังวาลย์, นนท์ ม่วงงาม และ สุวรรณภัทร กิ่งแก้ว มาร่วมถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้แก่เยาวชนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ได้มาเรียนรู้เทคนิควิธีการทั้งในสนามและนอกสนามอย่างถูกต้องเพื่อก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพระดับประเทศ

มร.ไดสุเกะ มุราคามิ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “จากแนวคิดของ Perfecting the air for all ของแบรนด์ไดกิ้นที่อยากจะส่งมอบอากาศสะอาดและสิ่งดีๆ รวมถึงการสร้างความสุขให้กับทุกคนในสังคม ประกอบกับที่ไดกิ้นก็เป็นผู้สนับสนุนหลักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการมาโดยตลอด เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสานฝันให้กับเยาวชนไทยที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ได้มีโอกาสฝึกทักษะดีๆ กับโค้ชและนักเตะระดับประเทศ จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพื่อจัดตั้งโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้น โดยเราหวังอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับเยาวชนไทยที่มีฝันได้”

สำหรับกิจกรรมในตลอดทั้งวันนั้นอัดแน่นไปด้วยการฝึกพื้นฐานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ความแม่นยำในการยิงประตู, การเลี้ยงบอล, การส่งบอลอย่างถูกวิธี, และการลงทีมแข่งขัน รวมถึงทักษะเพิ่มเติมอย่างความรู้พื้นฐานในการเชียร์ฟุตบอลอย่างมีมารยาท, การเป็นผู้ประกาศและนักพากย์มืออาชีพ รวมถึงการเตรียมร่างกายให้พร้อมแบบนักฟุตบอลมืออาชีพก่อนลงสนาม โดยการฝึกครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นความฝันที่สำคัญของเหล่าเยาวชนรุ่นใหม่ ที่บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เห็นความสำคัญนี้ ด้วยการจัดตั้งโครงการดีๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้เยาวชนทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต