สมราคาแชมป์! เป๊ปผงาดคว้าโค้ชแห่งปีพรีเมียร์ลีก

เป๊ป กวาร์ดิโอลา นายใหญ่แมนฯซิตี้ คว้าตำแหน่งผู้ฝึกสอนแห่งปีของพรีเมียร์ลีกจากสมาคมผู้จัดการทีมลีก (LMA) ไปครองตามคาด

โค้ชวัย 48 นำเรือใบสีฟ้าป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกสมัย หลังบุกไปถล่มไบรท์ตัน 1-4 ในเกมส่งท้ายฤดูกาล พร้อมเก็บแต้มไปถึง 98 คะแนนในฤดูกาลนี้

"ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้" กุนซือชาวสแปนิช กล่าว

"ผมอยากแบ่งปันมันกับนักเตะของผม เพราะพวกเขาเป็นศิลปินในทุกเรื่อง แบ่งปันกับทีมสตาฟฟ์ที่ร่วมสู้กับผู้จัดการทีมทุกคนในพรีเมียร์ลีก โดยเฉพาะ เยอร์เก้น คล็อปป์ ที่สู้กันมาจนถึงนัดสุดท้าย"

"มันน่ายินดีที่ได้แข่งกับพวกเขาทุกทีม หวังว่าเราจะมีศึกใหญ่กันอีกครั้งและคว้าแชมป์มาครองได้"

"It’s an honour to receive this award"



Back-to-back @BarclaysFooty Manager of the Season awards for Guardiola ➡️ https://t.co/tO7LJyfhdd pic.twitter.com/ecJIivxKsX