สมบูรณ์ศาสน์ U13 – กีฬายะลา U15 เข้ารอบสุดมัน! ครบ 16 ทีมลุยน็อกเอาต์ ศึก GLO Cup 2026 ภาคใต้ วันสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เดินหน้าฟาดแข้งรอบคัดเลือกโซนภาคใต้ วันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยได้ทีมแชมป์กลุ่มครบทั้ง 16 ทีมในแต่ละรุ่นเป็นที่เรียบร้อย พร้อมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์
สำหรับการแข่งขันรอบแรกของทั้งสองรุ่น มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรุ่นละ 48 ทีม แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนแข่งขันกันในระบบน็อกเอาต์ เพื่อหาแชมป์ของภูมิภาค โดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้ายของโซนภาคใต้ จะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันในวันที่สาม แต่ละรุ่นลงสนามอีก 5 กลุ่มสุดท้าย โดยในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งคว้าแชมป์กลุ่ม L ได้สำเร็จ เช่นเดียวกับ ศูนย์ฝึกฟุตบอลยูโร เอฟซี ที่ไม่แพ้ใครคว้าแชมป์กลุ่ม M ด้าน โรงเรียนศาสนศึกษา เก็บชัย 2 นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม N ส่วน เอ็มเด่น ไมเนอร์ อคาเดมี่ และ สมบูรณ์ศาสน์ ต่างเก็บผลงานยอดเยี่ยม คว้าแชมป์กลุ่ม O และ P ตามลำดับ โดยเฉพาะ สมบูรณ์ศาสน์ ตัวแทนจากปีที่แล้ว ที่ยังรักษามาตรฐานผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้อีกครั้ง
ขณะที่ในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะกลุ่ม O ที่ทั้ง 3 ทีมมีคะแนนเท่ากัน ต้องตัดสินกันถึงประตูได้เสีย ก่อนที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา จะเฉือนคว้าแชมป์กลุ่มไปครอง ส่งผลให้ตัวแทนปีที่แล้วอย่าง เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
ส่วนผลงานกลุ่มอื่น เอสอาร์ยู อคาเดมี่ โชว์ฟอร์มดุคว้าแชมป์กลุ่ม L ด้าน จริยธรรมศึกษามูลนิธิ ระเบิดฟอร์มถล่มคู่แข่งคว้าแชมป์กลุ่ม M ขณะที่ สติงเรย์ อคาเดมี่ สุราษฎร์ธานี เก็บ 4 คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม N และ เอสที หาดใหญ่ คว้าแชมป์กลุ่ม P จากผลงานชนะ 2 นัดรวด
สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในวันที่สาม
รุ่น U13
เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ
ศูนย์ฝึกฟุตบอลยูโร เอฟซี
โรงเรียนศาสนศึกษา
เอ็มเด่น ไมเนอร์ อคาเดมี่
สมบูรณ์ศาสน์
รุ่น U15
เอสอาร์ยู อคาเดมี่
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
สติงเรย์ อคาเดมี่ สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
เอสที หาดใหญ่
จากผลการแข่งขันตลอด 3 วัน ทำให้ได้ครบ 16 ทีมสุดท้ายในแต่ละรุ่น เตรียมเข้าสู่การแข่งขันรอบน็อกเอาต์ในวันที่ 25–26 เมษายน 2569 ซึ่งจะเป็นการตัดสินหาแชมป์ของโซนภาคใต้ และ 4 ตัวแทนของแต่ละรุ่นเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป
โดยการแข่งขันในรอบน็อกเอาต์จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube : GLO Cup ให้แฟนบอลได้ติดตามชมอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ในวันที่ 24 เมษายน 2569 จะมีการคัดเลือกนักเตะเยาวชนในโครงการ GLO STAR ของโซนภาคใต้ เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งที่มีศักยภาพ ลุ้นโอกาสไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น และต่อยอดสู่เส้นทางฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
#GLOCup2026 #GLOSTAR #โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง #ฟุตบอลเยาวชนไทย