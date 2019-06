สมฐานะแชมป์ยุโรป! แข้งลิเวอร์พูลรับเคสไอโฟนทองคำ

iDesign Gold บริษัทสัญชาติอเมริกัน ผลิตเคสไอโฟน 10 ทองคำรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน มอบเป็นของขวัญให้กับนักเตะลิเวอร์พูลที่คว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่ 6 เพื่อปูทางสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ของสโมสรในฤดูาลหน้า

เคสรุ่นพิเศษนี้ผลิตจากทองคำหนัก 24 กรัม พร้อมสลักชื่อและเบอร์เสื้อของนักเตะไว้ด้านหลัง รวมถึงโทรฟี่แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกและโลโก้การแข่งขันด้วย โดยสนนราคาตกอยู่ที่อันละ 3,500 ปอนด์ หรือเกือบ 140,000 บาทเลยทีเดียว

ทั้งนี้ 27 นักเตะหงส์แดงที่มีชื่อลงเล่นบอลยุโรปจะได้รับมันไปครอบครอง รวมถึง เยอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือคนเก่งของทีมด้วย

