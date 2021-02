สภาเมืองลิเวอร์พูลไฟเขียวเอฟเวอร์ตันสร้างสนามใหม่

สภาเมืองลิเวอร์พูลไฟเขียวสโมสรเอฟเวอร์ตันสร้างสนามเหย้าแห่งใหม่มูลค่า 500 ล้านปอนด์ แทนที่ กูดิสัน พาร์ค แล้ว

สนามแห่งใหม่ของท็อฟฟี่สีน้ำเงินจะตั้งอยู่ที่ท่าเรือแบรมลีย์-มัวร์ และมีความจุ 52,888 ที่นั่ง ซึ่งสโมสรได้ปล่อยภาพโปรเจ็คต์สุดอลังการออกมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว

🏟 | Our planning applications for a new stadium at Bramley-Moore Dock and a community-led legacy project at Goodison Park were today unanimously approved by Liverpool City Council. #EFC 🔵