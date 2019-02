สปอนเซอร์ใหม่! แมนฯซิตี้จับมือพูมาเซ็นยาว 10 ปี

แมนฯ ซิตี้ แถลงยืนยัน พวกเขาบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญากับ 'พูมา' เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งของสโมสรเป็นเวลา 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไป

รายงานระบุว่า เรือใบสีฟ้าได้รับค่าตอบแทนจากสัญญาฉบับนี้มหาศาลถึง 65 ล้านปอนด์ต่อปี กลายเป็นสโมสรที่ได้รับเงินจากสปอนเซอร์ชุดแข่งสูงสุดเป็นอันดับสองของพรีเมียร์ลีก เป็นรองแค่ แมนฯ ยูฯ ที่รับอยู่กับ 'อาดิดาส' 75 ล้านปอนด์ต่อปีเท่านั้น

นอกจากแมนฯซิตี้แล้ว สัญญาฉบับนี้ยังครอบคลุมไปถึงทีมในเครืออย่าง เมลเบิร์น ซิตี้ เอฟซี, กิโรนา เอฟซี, คลับ แอตเลติโก้ ตอร์เก้ และ เสฉวน เจี่ยวเหนียว ด้วย ยกเว้นแค่ โยโกฮามา เอฟ มารินอส และ นิวยอร์ค ซิตี้ ที่ยังคงติดสัญญากับ 'อาดิดาส'

เรือใบสีฟ้าจะใส่เสื้อชุดใหม่ของ 'พูมา' เป็นครั้งแรกในระหว่างทัวร์ปรีซันซัมเมอร์นี้ ซึ่งพวกเขามีโปรแกรมยกทีมมาทัวร์เอเชียที่ญี่ปุ่นกับจีน

PUMA and City Football Group have signed a global long-term partnership, which will see PUMA supply Manchester City, as well as sister clubs in Australia, Spain, Uruguay and China.



READ MORE: https://t.co/zIRHfUwJAs pic.twitter.com/tO7d9kB1lm