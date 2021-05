สปอนเซอร์ร้องอาร์เซนอลสอบ'เอลเนนี'โพสต์เคียงข้างปาเลสไตน์

Lavazza Group หนึ่งในสปอนเซอร์ของทีม อาร์เซนอล ได้แจ้งให้สโมสรทำการสอบสวน โมฮาเหม็ด เอลเนนี จากกรณีโพสต์แสดงจุดยืนเคียงข้างชาวปาเลสไตน์

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง อิสราเอล และ ปาเลสไตน์ ยังคงปะทุอย่างต่อเนื่อง จากเหตุพิพาทในการแย่งพื้นที่กรุง เยรูซาเลม ที่มีมาตั้งแต่เมื่อราว 70 ปีที่แล้ว และเริ่มกลับมาปะทุตั้งแต่เดือนเมษายน ก่อนที่กองทัพทั้งสองฝ่ายได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีในเขตกาซาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยรายและทำให้ผู้คนอีกราว 1-2 ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย

เรื่องเกิดขึ้นจาก ทาล โอเฟอร์ ผู้ที่เป็นหนึ่งในบอร์ดคณะกรรมการของยิวสหราชอาณาจักร ได้แจ้งไปยังอาร์เซนอลให้ทำการสอบสวน เอลเนนี ที่ทวีตรูป "Palestine Lives Matter" พร้อมข้อความ "ขอมอบหัวใจ, จิตวิญญาณ และกำลังใจของผมเพื่อคุณ ปาเลสไตน์" แต่ทว่า อาร์เซนอล ตอบกลับว่าทุกคนในสโมสรมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง และสโมสรจะทำการพูดคุยกับนักเตะเป็นการภายใน

เรื่องไม่จบแค่นั้นเมื่อ ทาล โอเฟอร์ มองว่ารูปที่ เอลเนนี ทวีตนั้นทำขึ้นโดยเน้นให้เห็นแค่การมีอยู่ของปาเลสไตน์ และไม่มีอิสราเอล ปรากฎอยู่เลย ซึ่งตัวเขามองว่ามันเป็นการเหยียดเชื้อชาติ เขาจึงทำการร้องเรียนเพิ่มเติมไปยังสหภาพอังกฤษให้หยุดการเหยีดเชื้อชาติและต่อต้านชาวยิว

อีกทั้ง โอเฟอร์ ยังได้แจ้งไปยังบริษัท Idas และ Lavazza ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของทีมปืนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้ และทาง ซีอีโอ ของ Lavazza ได้ออกแถลงการณ์ และได้เรียกร้องให้อาร์เซนอลสอบสวนในเรื่องดังกล่าว

"เราจะทำการสื่อสารกับอาร์เซนอลโดยตรงเพื่อแจ้งความกังวลของเราในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อกับข้อความดังกล่าว เนื้อหาในข้อความนั้นไม่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของเราอย่างสมบูรณ์ และ Lavazza Gruop มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมในการต่อต้านการเหยียดผิวและการต่อต้านชาวยิว"

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf