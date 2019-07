สบายดี! โคลาซินัชโพสต์ภาพยิ้มร่าพร้อมโอซิลหลังโดนโจรจี้

เซอัด โคลาซินัช โพสต์ภาพตัวเขาและ เมซุต โอซิล เพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอล ลงบนทวิตเตอร์ที่เดินทางมาซ้อมกับสโมสร ด้วยท่าทางยิ้มแย้ม เหมือนเหตุการณ์ที่ถูกคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ไม่เคยเกิดขึ้น

2 สตาร์ของไอ้ปืนใหญ่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หลังจากถูกคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตาม หวังจะชิงทรัพย์ในกรุงลอนดอน โชคดีที่ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro