ส.บอลเช็กแย้ง'โรนัลโด้'ไม่ใช่ดาวยิงสูงสุดตลอดกาล

สมาคมฟุตบอลสาธารณรัฐเช็ก ออกโรงแย้ง คริสเตียโน โรนัลโด้ ไม่ได้ทำลายสถิติของ โจเซฟ บิคาน และกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของโลกฟุตบอล

แนวรุกโปรตุกีสเพิ่งซัดประตูที่ 760 ในอาชีพ ช่วยยูเวนตุสพิชิตนาโปลี 2-0 คว้าแชมป์อิตาเลียน ซูเปอร์คัพ พร้อมทั้งกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ลูกหนังคนใหม่ หลังทำลายสถิติของ โจเซฟ บิคาน ตำนานแข้งชาวเช็กที่ทำไว้ 759 ประตู

อย่างไรก็ดี ล่าสุดสมาคมฟุตบอลสาธารณรัฐเช็ก ออกแถลงการณ์ตอบโต้แล้วว่า โรนัลโด้ไม่ได้ทำลายสถิติดังกล่าว เพราะความจริงแล้ว โจเซฟ ไบคาน ยิงไปทั้งหมด 821 ประตู ไม่ใช่ 759 ประตูอย่างที่เข้าใจกัน

The best goalscorer in football history? 🤔



The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.



Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p