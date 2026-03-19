สนุกแน่! 'ชล็อต'ตื่นเต้นได้แก้มือ เปแอสเช อีกครั้ง

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ยอมรับว่าตื่นเต้นที่จะต้องเจอกับ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก หลังเอาชนะ กาลาตาซาราย มาได้ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย
หงส์แดง พลิกสถานการณ์จากที่แพ้ กาลาตาซาราย 0-1 ในเลกแรก กลับมาเอาชนะ 4-0 ในเลกสอง ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวม 4-1 ไปพบกับ เปแอสเช ที่เคยเขี่ยพวกเขาตกรอบด้วยการดวลจุดโทษในรอบ 16 ทีมเมื่อฤดูกาลก่อน ก่อนยอดทีมลีกเอิงจะก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์
โดย ชล็อต ยอมรับว่าการดวลกับ เปแอสเช คืองานที่ยาก แต่เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุก หลังเคยสู้ได้อย่างสูสีเมื่อฤดูกาลที่แล้ว
“เมื่อคุณมาถึงรอบลึกๆ ของแชมเปี้ยนส์ ลีก คุณรู้ว่าจะต้องเจอกับทีมอย่าง เปแอสเช ซึ่งเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม เราเคยเจอพวกเขามาแล้ว เกมเยือนยากมาก แต่เกมที่แอนฟิลด์เราทำได้ยอดเยี่ยม” ชล็อต กล่าว
“ผมเคยบอกว่านั่นคือเกมที่ดีที่สุดในอาชีพโค้ชของผม แม้เราจะแพ้ เพราะทั้งสองทีมเล่นฟุตบอลได้ยอดเยี่ยมและเอนเตอร์เทนแฟนบอล เราเป็นทีมเดียวที่ลากพวกเขาไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษและดวลจุดโทษ ฟอร์มคืนนี้กับ กาลาตาซาราย ทำให้ผมมั่นใจว่าเราจะทำแบบนั้นได้อีก”
“ผลงานในเกมนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมอย่างมาก และแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมรับมือกับความท้าทายในช่วงที่เหลือของฤดูกาล”