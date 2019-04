สนามเพื่อนบ้าน! แมนฯ ซิตี้ เผด็จศึก ที่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด มากสุดในพรีเมียร์ลีก

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลายเป็นสโมสรที่บุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ถึงโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด มากที่สุดในยุคพรีเมียร์ลีก หลังจากที่พวกเขาเพิ่งคว้าชัยชนะนัดที่ 7 ได้ด้วยสกอร์ 2-0 เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา

ทีมเรือใบสีฟ้าได้สองประตูจาก แบร์นาโด้ ซิลวา และลีรอย ซาเน ทำให้พวกเขายังคงนำเป็นจ่าฝูงของตารางจากการแข่ง 35 นัด มี 89 คะแนน และเข้าใกล้การเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในเวลานี้ไปทุกขณะ

จากผลงานดังกล่าว ทำให้พวกเขากลายเป็นทีมที่บุกไปเอาชนะปีศาจแดงที่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ได้ถึง 7 ครั้ง มากกว่าทีมใดในพรีเมียร์ลีกเวลานี้ และยังทำให้เป๊ป กวาร์ดิโอลา กลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันที่บุกชนะแมนฯ ยูฯ ในเกมเยือนได้ 3 นัดติดต่อกัน

ก่อนหน้านี้ มีผู้จัดการทีมอีกเพียง 2 รายเท่านั้น ที่เคยเก็บชัยชนะได้ถึง 3 นัดที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ในพรีเมียร์ลีก คือ เชราร์ อุลลิเยร์ อดีตกุนซือลิเวอร์พูล และอาร์แซน เวงเกอร์ อดีตเฮดโค้ชอาร์เซนอล

นอกจากนี้ ความพ่ายแพ้ต่อเรือใบสีฟ้าเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา ยังทำให้แมนฯ ยูไนเต็ด เก็บคลีนชีตไม่ได้เป็นนัดที่12 ติดต่อกันรวมทุกราย ซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 1971 หรือเมื่อ 48 ปีที่แล้ว

7 - Manchester City have won seven away Premier League against Manchester United at Old Trafford – more than any other team. Backyard. #MUNMCI pic.twitter.com/2X9OGGxfk9