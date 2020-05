สนามมันเงียบ! โตดิโบหลุดด่ายาย'ฮาลันด์'ออกอากาศ (มีคลิป)

ฌอง-แคลร์ โตดิโบ กองหลังตัวแกร่งของ ชาลเก้ โดนวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลหลังเผลอด่าบุพการีของ เออร์ลิง ฮาลันด์ กองหน้าของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ในสนาม โดยลืมไปว่าสนามแข่งไม่มีคนดูทำให้ผู้ชมทางบ้านได้ยินชัดเจน

เกมนัดดังกล่าวที่สนาม ซิกนัล ดิดูนา ปาร์ค ทั้สองทีมต้องลงแข่งแบบปิดสนามตามมาตรของรัฐบาล ทำให้บรรยากาศในสนามค่อนข้างเงียบและผู้ชมทางบ้านสามารถได้ยินการพูดคุยของนักเตะในบางจังหวะได้อย่างชัดเจน

อ่านบทความต่อด้านล่าง

โดยจังหวะเตะมุมของเจ้าบ้านนาทีที่ 23 ฮาลันด์ กับ โตดิโบ มีการปะทะกันจนแนวรับชาวฝรั่งเศสมีอาการเจ็บ และเผลอสบถด่าดาวยิงชาวนอร์เวย์ไปว่า "ไปนอนกับยายแกไป ไอ้เ-ร"

อย่างไรก็ตาม ฮาลันด์ ตอบโต้คำด่าของ โตดิโบ ด้วยรอยยิ้ม ก่อนที่ในนาทีต่อมาเจ้าตัวจะยิงประตูให้ เสือเหลือง ขึ้นนำ 1-0 และจบเกมด้วยชัยชนะ 4-0 ขณะที่แนวรับคู่กรณีถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ

No fans = we hear everything. Jean-Clair Todibo to Erling Braut Haaland moments before the Norwegian scored: “Go **** your grandmother.” pic.twitter.com/3Xy1il6HH5