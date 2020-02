สถิติใหม่! 'อเกวโร' คว้าแข้งประจำเดือนพรีเมียร์ลีกมากสุด

เซร์คิโอ อเกวโร กองหน้าฟอร์มฮ็อตของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือน มกราคม 2020

หัวหอกชาวอาร์เจนตินาทำผลงานได้อย่างร้อนแรงในเดือนที่ผ่านมา หลังทำไป 6 ประตู จาก 3 นัด โดย 3 ประตูในนั้นเกิดขึ้นในเกมเอาชนะ แอสตัน วิลลา 6-1

นั่นทำให้ศูนย์หน้าวัย 31 ปี คว้ารางวัลนี้ไปครองเป็นครั้งที่ 7 มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการมอบรางวัลนี้ แซงหน้า สตีเฟน เจอร์ราร์ด และ แฮร์รี เคน ที่ได้ไปคนละ 6 ครั้ง

Six goals ✅

Two record-breaking landmarks ✅



🔵 @aguerosergiokun is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for January 🎉#PLAwards pic.twitter.com/Wjtw2WMHhA