สถิติไม่น่าจำ! แลมพาร์ดเป็นกุนซือคนแรกพาสิงห์แพ้เปิดหัว UCL

แฟรงค์ แลมพาร์ด เฮดโค้ชเชลซี กลายเป็นกุนซือคนแรกที่พาสิงโตน้ำเงินครามแพ้ในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก นัดแรกของตัวเอง

ทีมสิงห์บลูมีโปรแกรมเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลนเซียเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา และยังเสมอกันแบบไร้สกอร์ จนกระทั่งนาทีที่ 74 โรดรีโก้ กองหน้าของทีมค้างคาวยิงฟรีคิกซึ่งเป็นประตูชัยให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะ 1-0

จากผลงานดังกล่าว ทำให้แลมพาร์ดกลายเป็นกุนซือคนแรกที่พาเชลซีแพ้ในนัดแรกที่คุมทีมลงเล่นในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก หลังจากที่เฮดโค้ชก่อนหน้านี้ 11 คน ไม่มีใครพ่ายแพ้เลยแม้แต่คนเดียว โดยมีถึง 10 คนที่คว้าชัยชนะ ขณะที่จานลูก้า วิอัลลี เป็นคนเดียวที่พาทีมเสมอเอซี มิลาน เมื่อปี 1999

