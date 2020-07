สถิติใหม่! แมนฯ ยูฯ ครองแชมป์จุดโทษพรีเมียร์ลีก

แมนฯ ยูไนเต็ด จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับพรีเมียร์ลีก เมื่อพวกเขากลายเป็นทีมที่ได้จุดโทษมากที่สุดใน 1 ฤดูกาล

ปีศาจแดงบุกชนะ เลสเตอร์ ซิตี้ 2-0 จากจุดโทษของ บรูโน แฟร์นันด์ส และ ประตูของ เจสซี ลินการ์ด คว้าตั๋วไปเล่นในศึก ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก ในฤดูกาลหน้าสำเร็จ

14 – Manchester United’s penalty at Leicester is their 14th Premier League spot-kick of the season, the most one side has ever won in a single campaign in the competition. Typical. pic.twitter.com/3yAuD9xHVp