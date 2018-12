สถิติใหม่! ผีส่งเด็ก 14 เล่น'ยูฟ่า ยูธ ลีก'

โชลา ชอร์เทียร์ ดาวโรจน์แมนฯยูฯ กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในรายการ ยูฟ่า ยูธ ลีก ด้วยวัยเพียง 14 ปี 314 วัน

ปีกวัยกระเตาะถูกส่งลงเล่นในเกมที่ทีม U19 ของปีศาจแดงบุกเฉือนทีม U19 ของบาเลนเวีย 1-2 เมื่อคืนนี้ นั่นทำให้เขาจารึกสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการนี้ทันที

ยูไนเต็ดชุดนี้ที่อยู่ภายใต้การคุมทัพของ นิคกี้ บัตต์ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใน ยูฟ่า ยูธ ลีก ฤดูกาลนี้ เมื่อผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มแล้ว จากผลงานชนะ 5 เสมอ 1 ในรอบแบ่งกลุ่ม Editor Picks Rank It Up :10 ดาวรุ่งยอดเยี่ยม เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2018

Shola Shoretire of @ManUtd has become the first 14-year-old to play in the #UYL https://t.co/DETrYGLyAr



Previous record-holder was @MileSvilar, who then broke @IkerCasillas's record as the youngest @ChampionsLeague keeper and saved a penalty against ... Manchester United pic.twitter.com/TH1yIFVGCP — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) December 12, 2018