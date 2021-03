สถิติใหม่! ทูเคิลขึ้นแท่นออกสตาร์ทดีสุดกุนซือเชลซี

โธมัส ทูเคิล เฮดโค้ชเชลซี กลายเป็นกุนซือสิงโตน้ำเงินครามที่ออกสตาร์ทได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร หลังเกมชนะแอตเลติโก มาดริด 2-0 ในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดที่สอง เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา

ชัยชนะนัดดังกล่าว ส่งผลให้กุนซือวัย 47 ปี คุมทีมสิงโตน้ำเงินครามไม่แพ้มาแล้วถึง 13 นัดติดต่อกัน นับตั้งแต่เข้ามาแทนที่แฟรงค์ แลมพาร์ด เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่สวยหรูที่สุดในบรรดาโค้ชที่เคยทำงานในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์

ทีมสิงห์บลูได้ประตูจาก ฮาคิม ซีเย็ค (นาทีที่ 34) และเอแมร์ซอน พัลมิเอรี (นาทีที่ 90+4) ส่งผลให้พวกเขาเอาชนะตราหมีไปด้วยสกอร์รวม 3-0 ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ 8 ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่ได้สำเร็จ

ก่อนหน้านี้ เจ้าของสถิติเฮดโค้ชที่ออกสตาร์ทดีที่สุดของทีมเชลซีคือหลุยส์ เฟลิเป้ สโคลารี ที่เคยไม่แพ้ใคร 12 นัด ในช่วงที่เขาเริ่มต้นคุมยอดทีมแห่งลอนดอนเมื่อปี 2008

ผลงานคุมของทูเคิล ตลอด 13 นัดแรกกับเชลซีคือ ชนะ 9 นัด เสมอ 4 นัด โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงห์บลูในยุคทูเคิลมีผลงานที่เยี่ยมยอดอยู่ที่เกมรับ เมื่อพวกเขาเก็บคลีนชีทได้ถึง 11 นัด และยังไม่เสียประตูในบ้านเลยแม้แต่นัดเดียว จากการเล่นที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ 6 นัดที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เชลซีมีโปรแกรมพบเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ในเอฟเอ คัพ รอบก่อนรองชนะเลิศ วันอาทิตย์นี้ ก่อนจะไปเล่นกับเวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน เป็นนัดสุดท้ายก่อนเข้าช่วงพักเบรคทีมชาติ

