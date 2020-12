สถิติใหม่! ดอร์ทมุนด์ขึ้นแท่นทีมมารยาทงาม UCL

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กลายเป็นทีมมารยามงามประจำศึกยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก หลังได้รับใบเหลืองน้อยที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมา

ทีมเสือเหลืองถูกแจกใบเหลืองไปเพียง 1 ใบ ตลอด 6 เกมในรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาลนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในเกมบุกแพ้ลาซิโอ 1-3 โดยคนที่โดนลงโทษในวันนั้นคือ โจวานนี เรย์นา ปีกดาวโรจน์ของทีม

นี่ถือเป็นสถิติใหม่ของถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีก เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีทีมใดทำได้มาก่อน นับตั้งแต่ Opta เริ่มเก็บสถิติในปี 2009

สำหรับ ดอร์ทมุนด์ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มเอฟ ด้วยผลงาน 13 คะแนน จาก 6 เกม

