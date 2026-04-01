สตีเว่น เจอร์ราร์ด เปิดตัวเป็น Brand Ambassador ของ WE88

Steven Gerrard ตำนานกองกลางและอดีตกัปตันของ Liverpool F.C. รวมถึงอดีตนักเตะทีมชาติ England national football team ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็น Brand Ambassador คนใหม่ของ WE88
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการจับมือกันระหว่างหนึ่งในนักฟุตบอลระดับตำนานของโลกกับแบรนด์ที่กำลังเติบโตในระดับสากล โดย Gerrard จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ในฐานะไอคอนของวงการฟุตบอล เพื่อช่วยสร้างการรับรู้และเชื่อมต่อกับแฟนฟุตบอลทั่วโลก
ตลอดเส้นทางอาชีพกว่า 17 ปีในถิ่นแอนฟิลด์ Steven Gerrard สร้างชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดของยุคสมัย และกลายเป็นหนึ่งในกัปตันที่เป็นสัญลักษณ์ของ Liverpool F.C. พร้อมทั้งยังรับใช้ทีมชาติ England national football team มาอย่างยาวนาน ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุคพรีเมียร์ลีก