สตีเวน เจอร์ราร์ด ตำนานตัวจริง อ่านเกมก่อนใคร ทำนายฟุตบอลโลก 2026

สตีเวน เจอร์ราร์ด ตำนานกองกลางและอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ โชว์การคาดการณ์ระดับผู้นำเกมผ่านทาง WE88 ด้วยการทำนายผลฟุตบอลโลก 2026
"ผมคิดว่าสเปนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026"
"ม้ามืดเหรอ? อังกฤษ"
"ดาวซัลโวของบอลโลกปีนี้ ผมยกให้ คีลิยัน เอ็มบัปเป้ แต่ถ้าไม่ใช่เขา ก็อาจเป็น แฮร์รี เคน"
"นักเตะที่แฟนบอลทั่วโลกจะพูดถึงมากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ ผมขอเลือก เดซิเร ดูเอ้ ดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศส"
"ผมว่าฟุตบอลไม่ควรมี VAR เอาออกไปเลยดีกว่า"
"สหรัฐอเมริกาน่าจะเอาชนะปารากวัยได้ และต้องยอมรับว่า โปเช็ตติโน คือโค้ชระดับคุณภาพ"
"ผมให้สหรัฐอเมริกาชนะออสเตรเลียในฐานะเจ้าบ้าน"
"เยอรมนีจะเอาชนะโกตดิวัวร์ได้ พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง มีการจัดการที่ดี และเต็มไปด้วยนักเตะคุณภาพ"
"ผมคิดว่าเยอรมนีจะเอาชนะเอกวาดอร์ได้ และเยอรมนีก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งของรายการนี้"
"ผมว่าเกมนี้สูสีกันมาก ระหว่างฮอลแลนด์กับญี่ปุ่น แต่ผมยังขอเทใจให้ฮอลแลนด์ พวกเขามีทีมที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อมี บิ๊กเวิร์จ (เฟอร์จิล ฟาน ไดค์) นำทีม"
"เบลเยียมพบอียิปต์ ผมมองว่าเบลเยียมดูเหนือกว่า แต่ลึก ๆ ก็อยากเห็นอียิปต์ชนะ เพราะ โม ซาลาห์"
"สเปนพบอุรุกวัย ผมเลือกสเปน และผมเชื่อว่าพวกเขามีลุ้นไปถึงแชมป์"
"สเปนจะเอาชนะซาอุดีอาระเบีย"
"ฝรั่งเศสพบเซเนกัล ผมขอเลือกฝรั่งเศส ทีมชุดนี้แข็งแกร่งมาก และ เอ็มบัปเป้ จะเล่นงานพวกเขาได้แน่นอน"
"ถ้าฝรั่งเศสเอา ฮาลันด์ อยู่ ผมคิดว่าพวกเขาจะเอาชนะนอร์เวย์"
"อาร์เจนตินาจะเอาชนะออสเตรีย ใช่ ผมคิดว่าถ้ามี เมสซี อยู่ในทีม พวกเขาจะเอาชนะได้"
"ผมคิดว่าโปรตุเกสจะเฉือนโคลอมเบียได้ และอาจเป็น โรนัลโด้ ที่ลงมาซัดประตูชัยจากม้านั่งสำรอง"
"กลุ่มแอล? กลุ่มของอังกฤษ ผมคิดว่าอังกฤษจะเอาชนะโครเอเชียได้ ใช่ ผมคิดว่าอังกฤษแข็งแกร่งเกินไปสำหรับพวกเขา ลูก้า โมดริช ยังเล่นอยู่ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะติดทีมชุดนี้หรือเปล่า แต่คุณต้องจับตาเขาไว้เสมอ เพราะเขาคือนักเตะระดับท็อป"
สำหรับ สตีเวน เจอร์ราร์ด เพิ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็น Brand Ambassador คนใหม่ของ WE88 โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการจับมือกันระหว่างหนึ่งในนักฟุตบอลระดับตำนานของโลกกับแบรนด์ที่กำลังเติบโตในระดับสากล โดย เจอร์ราร์ด จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ในฐานะไอคอนของวงการฟุตบอล เพื่อช่วยสร้างการรับรู้และเชื่อมต่อกับแฟนฟุตบอลทั่วโลก
ตลอดเส้นทางอาชีพกว่า 17 ปีในถิ่นแอนฟิลด์ เจอร์ราร์ด สร้างชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดของยุคสมัย และกลายเป็นหนึ่งในกัปตันที่เป็นสัญลักษณ์ของลิเวอร์พูล พร้อมทั้งยังรับใช้ทีมชาติอังกฤษมาอย่างยาวนาน ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุคพรีเมียร์ลีก