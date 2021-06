ตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุด, ข่าวลือซื้อขายนักเตะ : แมนฯ ยูฯ เล็งคว้าคามาแว็งก้า

ลาซิโอ บรรลุข้อตกลงคว้าตัว ลูคัส ตอร์เรรา มิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยของ อาร์เซนอล ไปร่วมทีม โดยะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ที่มา :

Lucas #Torreira will join Lazio from Arsenal in next season. Done deal ✅🔵🇺🇾 #transfers #SSL #AFC https://t.co/ni2T10PJRx