สุดเท่! แมนฯซิตี้ เปิดตัวชุดเยือนฤดูกาล 2020/21

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดตัวชุดเยือนฤดูกาลใหม่ 2020/21 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชุดเยือนในฤดูกาลใหม่ของทัพเรือใบสีฟ้าถูกออกแบบโดย PUMA เป็นฤดูกาลที่สอง โดยชุดในฤดูกาล 2020/21 มาในสีดำเคร่งขรึมตัดด้วยโลโก้สีคอปเปอร์สวยงาม

โดยลวดลายบนตัวเสื้อได้รับแรงบันดาลใจมาจากย่านแคสเติลฟิลด์และคลองบริดจ์วอเตอร์ ในเมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแมนเชสเตอร์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Taking the City with us 🏙



Our new @pumafootball 2020/21 away kit.



SHOP NOW: https://t.co/4RszdMTNYm



🔵 #ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG