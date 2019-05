สุดสะใจ! 'ไมค์ ดีน'เฮไม่ยั้งทีมรักคว้าตั๋วเลื่อนชั้น

ไมค์ ดีน ผู้ตัดสินจอมเฮี้ยบของพรีเมียร์ลีก แสดงอาการดีใจแบบไม่มียั้ง หลัง ทรานเมียร์ โรเวอร์ส คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ลีกวัน

ก่อนหน้านี้เชิ้ตดำชาวอังกฤษกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมาแล้ว หลังเขาเข้าไปเชียร์ทีมรักในเกมเพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง ของลีกทู ก่อนกระโดดดีใจตัวลอยเมื่อทีมผ่านเข้ารอบมาได้

Mike Dean’s reaction to Tranmere being promoted is everything 🤣 pic.twitter.com/8Bt7oDh9dw