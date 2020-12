สัญญาณดี! ฮิเมเนซโผล่สนามซ้อมวูล์ฟส์

ราอูล ฮิเมเนซ กองหน้าของวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส เดินทางมาเยี่ยมเพื่อนร่วมทีมและสตาฟฟ์ที่สนามซ้อมของสโมสร

ดาวยิงชาวเม็กซิกันได้รับบาดเจ็บกระโหลกร้าวจากเกมบุกพิชิตอาร์เซนอล 2-1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นั่นทำให้เขาถูกหามส่งพยายามทันที และต้องเข้ารับการผ่าตัดในเวลาต่อมา

We had a special visitor at Compton Park yesterday morning...



💛 pic.twitter.com/v1o8waTqRl