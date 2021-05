สู่จุดกำเนิดหงส์แดง! ลิเวอร์พูล เปิดตัวชุดเหย้าฤดูกาล 2021-22

ลิเวอร์พูล ทีมดังแห่งศกพรีเมียร์ลีก เปิดตัวชุดแข่งเหย้าที่จะใช้ในฤดูกาล 2021-22 ออกมาให้แฟนบอลได้ยลโฉมแล้ว

โดยเกราะใหม่ของหงส์แดงภายใต้แบรนด์ NIKE ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดแข่งฤดูกาล 1964 สมัยที่ บิล แชงค์ลีย์ คุมทัพ ซึ่งเป็นปีที่ ลิเวอร์พูล ใช้ชุดแข่งสีแดงแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร

โดย แชงค์ลีย์ เคยกล่าวไว้ว่าสีแดงมีผลด้านจิตใจและช่วยให้ทีมของเขาได้เปรียบคู่แข่ง "สีแดงคือสีแห่งความอันตราย และเป็นสีแห่งอำนาจ" โดยชุดแข่งฤดูกาลใหม่จะมีการปรับให้ทันสมัยขึ้นด้วยการมีสีส้มบริเวณคอและแขนเสื้อ

ลิเวอร์พูล จะประเดิมสวมชุดแข่งใหม่ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2020-21 กับ คริสตัล พาเลซ สัปดาห์นี้ สำหรับแฟนบอลที่สนใจรายละเอียดสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.liverpoolfc.com/store.

🔴 𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗘𝗗𝗦 🔴



Our new @nikefootball kit is inspired by the move to an all-Red kit in the ‘60s 👌 @LFCRetail 👌