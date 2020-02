สังเวยชัยเหนือสิงห์! เลวานดอฟสกี้เจ็บเข่าพัก 4 สัปดาห์

บาเยิร์น มิวนิค ยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กองหน้าตัวเก่งได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจากเกมกับเชลซี ทำให้ต้องพักรักษาตัวราว 4 สัปดาห์

ดาวเตะชาวโปแลนด์ ลงเล่นเป็นตัวจริง และทำไป 1 ประตู 2 แอสซิสต์ ในเกมที่เสือใต้บุกไปเอาชนะสิงห์บลู ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 3-0 เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา

แม้เจ้าตัวจะอยู่ในสนามจนครบ 90 นาที แต่ทีมแพทย์ของสโมสรได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดหลังเกม และเผยว่าเขาจะพลาดการลงสนาม 6 นัดเป็นอย่างน้อย

ℹ️ @lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against @ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! 🍀 pic.twitter.com/rzRSdUHZKf