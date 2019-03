สังเวยชัยลียง! บาร์ซาซึมเดมเบเลเจ็บ 1 เดือน

บาร์เซโลนา แถลงยืนยัน อุสมาน เดมเบเล ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเอ็นหัวเข่าและต้องพักแข้งราว 3-4 สัปดาห์

ปีกทีมชาติฝรั่งเศสได้รับบาดเจ็บจากเกมเปิดบ้านต้อน โอลิมปิค ลียง 5-1 ในศึก ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีม นัดสอง เมื่อคืนนี้ โดยเขาได้ลงเล่นแทน ฟิลิปป์ คูตินโญ ในช่วง 20 นาทีสุดท้ายของ พร้อมทั้งใส่ชื่อตัวเองบนสกอร์บอร์ดได้ด้วย แต่กลับมาโชคร้ายถูกอาการบาดเจ็บเล่นงาน

ล่าสุดดาวเตะวัย 21 ถูกส่งตัวเข้ารับการสแกนแล้วพบว่า กล้ามเนื้อหลังเอ็นหัวเข่าซ้ายของเขามีรอยฉีก ทำให้ต้องพักรักษาตัวราว 1 เดือน

นั่นหมายความว่า เดมเบเลจะพลาดเกมลาลีก้ากับ เรอัล เบติส, เอสปันญอล, บียาร์เรอัล และแอต.มาดริด

