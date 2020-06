สิงห์แชมป์-หงส์ตกชั้น! ลีกหญิงอังกฤษตัดจบฤดูกาล

เชลซี ผงาดคว้าแชมป์ลีกหญิงอังกฤษประจำฤดูกาลนี้ไปครอง ขณะที่ลิเวอร์พูลต้องตกชั้นลงไปเล่นในดิวิชัน 2

สมาคมฟุตบอลอังกฤษประกาศตัดจบลีกฟุตบอลหญิงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ก่อนล่าสุดจะได้บทสรุปในการจัดอันดับในตาราง โดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยต่อเกม

ผลปรากฎว่า ทีมแม่เนื้ออ่อนสิงห์บลู ซึ่งนำเป็นจ่าฝูงของตาราง คือทีมที่มีคะแนนเฉลี่ยต่อเกมดีที่สุด พวกเธอจึงคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปครอง

ส่วนทีมแม่เนื้ออ่อนหงส์แดงต้องโชคร้ายตกชั้น เพราะมีคะแนนเฉลี่ยต่อเกมน้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก ถึงแม้พวกเธอจะรั้งอันดับสุดท้ายของตาราง แต่มีคะแนนตามหลัง เบอร์มิงแฮม แค่คะแนนเดียว ในขณะที่เหลือโปรแกรมอีก 8 เกม อย่างไรก็ดี ลิเวอร์พูลก็ยอมรับการตัดสินจากเอฟเอและไม่ขอยื่นอุทธรณ์

ขณะที่ แอสตัน วิลลา คือทีมที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดแทนในฤดูกาลหน้า

