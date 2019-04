สิงห์เจื่อน! โอดอยเจ็บเอ็นร้อยหวายปิดฉากฤดูกาล

คัลลัม ฮัดสัน-โอดอย แนวรุกอนาคตไกลของเชลซี ดวงแตกได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกในเกมเปิดรังเสมอเบิร์นลีย์ 2-2 และต้องพักตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาล

ปีกวัย 18 เกิดได้รับบาดเจ็บในนาทีที่ 41 ของการแข่งขัน และถูกหิ้วปีกเปลี่ยนตัวออกจากสนามทันที

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!! pic.twitter.com/PXC53WszdH