สิงห์ยิ้มร่า! เอเมอร์สันสลัดเจ็บคืนสนามซ้อม

เอเมอร์สัน พัลไมรี แบ็คซ้ายเชลซี สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว

แนวรับทีมชาติอิตาลีได้รับบาดเจ็บจากเกมเปิดรังแพ้ลิเวอร์พูล 2-1 เมื่อเดือนก่อน แต่ล่าสุดเจ้าตัวสามารถกลับมาลงซ้อมได้ตามปกติแล้ว

คาดว่า กองหลังวัย 25 น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกกับ นิวคาสเซิล ในสุดสัปดาห์นี้ แต่เขาน่าจะมีโอกาสกลับมาลงสนามในเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก กับ อาแย็กซ์ ในช่วงกลางสัปดาห์หน้า

"รู้สึกดีที่ได้กลับมาซ้อมกับเพื่อน" เอเมอร์สัน โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

Good to be back training with the lads! #CFC #EP33 🔵⚪️ 💪🏾 pic.twitter.com/aTQHGgMqCV