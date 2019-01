สูงวัยใช่เลย! กวายาเรลลาซัดต่อเนื่องแซงโด้ขึ้นดาวซัลโว, ทาบสถิติบาติสตูต้า

ฟาบิโอ กวายาเรลลา กองพันธุ์เก๋าของซามพ์โดเรีย กำลังฟอร์มคึกสุดขีด ล่าสุดทำสถิติยิงประตูต่อเนื่องในเซเรีย อา ยาวนานที่สุด เท่ากับ กาเบรียล บาติสตูต้า อดีตกองหน้ามหาประลัยชาวอาร์เจนตินา

"แกว็ก" ที่กำลังจะมีอายุครบ 36 ปีในช่วงปลายเดือนมกราคม ผ่านการค้าแข้งกับยูเวนตุส, นาโปลี, อูดิเนเซ และทีมชาติอิตาลีมาแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังเบ่งบานสุด ๆ ในการลงเล่นให้ซามพ์โดเรียรอบที่สอง

ฤดูกาลที่แล้ว กวายาเรลลายิงให้เจนัวในเซเรีย อา ไป 19 ประตู พาทีมจบอันดับสี่ ส่วนตัวเองได้ดาวซัลโวอันดับสี่ รองจากเมาโร อิคาร์ดี, ชิโร อิมโมบิเล และ เปาโล ดิบาลา แต่ใครจะคิดว่าเสือเฒ่าจะกลับมาร้อนแรงยิ่งกว่าในฤดูกาลนี้

11 - Fabio #Quagliarella has scored in 11 consecutive Serie A games played, the joint-longest such run in the history of the competition, equalling Gabriel Omar Batistuta (11 in a row in 1994). Olympus. #SampdoriaUdinese pic.twitter.com/vUlIJrxw2N