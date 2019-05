ส่งท้าย! ตูเญซ ผงาดติดทีมยอดเยี่ยม ACL นัดที่ 6

อันเดรส ตูเญซ ปราการหลังตัวเก่งของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำศึกเอเอฟซี แชมเปียนลีก 2019 รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 6 หลังเจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม พาทีมบุกไปยันเสมอ ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส แชมป์ 2 สมัยจากประเทศเกาหลีใต้ 0-0 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ปราการหลังทีมชาติเวเนซุเอลา เป็นผู้เล่นต่างชาติเพียงรายเดียวเท่านั้น ที่ถูกส่งลงสนามให้กับทัพปราสาทสายฟ้า ในเกมดังกล่าว ซึ่งเจ้าตัวก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคย โดยถือเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของทีม ที่ช่วยหยุดบรรดาแนวรุกของ ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส ไว้ได้ จนกระทั่งสามารถพาทีมเก็บ 1 แต้มออกจากสนามชอนจู เวิลด์คัพ สเตเดียม ได้สำเร็จ

We end the group stages with the Team of the Week of Matchday 6 💪 #ACL2019 pic.twitter.com/ZFJ92CdbmW