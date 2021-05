ศิลปะลวงตา! เชลซีเปิดตัวชุดเหย้าฤดูกาล 2021/22

เชลซี ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก เปิดตัวชุดแข่งเหย้าที่จะใช้ลงแข่งขันในฤดูกาล 2021/22 ออกมาเรียบร้อยแล้ว

ชุดเหย้าของสิงห์บลูส์ภายใต้แบรนด์ Nike ตัวใหม่นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะลวงตาอันโด่งดังในยุค 60 ของลอนดอน ดีไซน์เสื้อมาพร้อมพิมพ์เขียวภาพเคลื่อนไหวที่น้ำเงินตัดกับสีเหลืองแถบข้างลำตัว ให้ความรู้สึกสูบฉีดพลังของคนรุ่นใหม่ โดยเป็นการผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิ่ล 100%

ทั้งนี้ เชลซีจะประเดิมสวมชุดเหย้าตัวใหม่ลงทำศึกเอฟเอ คัพ รอบชิงชนะเลิศกับเลสเตอร์ ซิตี้ในคืนวันเสาร์นี้ ส่วนแฟนบอลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3eIHLNb

It's that time of the season. 🔊👕



Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come 🔥 ft. @TheZombiesMusic #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF