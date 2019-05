ศัตรูที่รัก! บาร์เซโลนาส่งกำลังใจถึงซาลาห์

บาร์เซโลนา ร่วมส่งกำลังใจถึง โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ แนวรุกลิเวอร์พูล หลังนักเตะชวดลงเล่นเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง ที่สนามแอนฟิลด์

ปีกวัย 26 ได้รับบาดเจ็บศีรษะจากการถูก มาร์ติน ดูบราฟก้า นายประตูนิวคาสเซิล กระแทกในเกมพรีเมียร์ลีก จนต้องถูกหามเปลออกจากสนามทันที นั่นทำให้แพทย์ไม่อนุญาตให้เขาลงเล่นเกมชี้ชะตาบอลยุโรปกับบาร์ซา

Games like these are for world-class players.

Get well soon!