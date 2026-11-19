พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026-27 กลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมที่ 11 หลังพักเบรกทีมชาติ โดยสัปดาห์นี้มีทั้งเกมใหญ่ที่อาจส่งผลต่อหัวตาราง และเกมที่หลายทีมต้องการใช้เป็นจุดเปลี่ยนของฤดูกาล เหมาะสำหรับแฟนบอลที่กำลังมองหา วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก, สถิติก่อนเกม, ราคาบอล และข้อมูลประกอบการ เดิมพันฟุตบอล
เพจ Play with FUN, be FUN ที่ได้ FUN88 เป็นสปอนเซอร์หลัก พาไปดู วิเคราะห์บอลวันนี้ 3 คู่เด่นประจำสัปดาห์ ทั้ง นิวคาสเซิล พบ อาร์เซน่อล, ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ฟูแล่ม
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ฟูแล่ม
คืนวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:30 น.
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลับมาเล่นใน เอติฮัด สเตเดี้ยม โดยยังอยู่ในกลุ่มทีมที่มีลุ้นแชมป์เต็มตัว ขณะที่ ฟูแล่ม เดินทางมาเยือนด้วยผลงานที่เหนียวแน่นขึ้นในช่วงหลัง และไม่แพ้มา 4 นัดติดต่อกันก่อนพักทีมชาติ
ในมุม วิเคราะห์บอลวันนี้ จุดสำคัญอยู่ที่ว่า ฟูแล่ม จะต้านเกมครองบอลและแรงกดดันของ แมนฯ ซิตี้ ได้นานแค่ไหน เพราะเจ้าบ้านมีคุณภาพในการเร่งจังหวะและสร้างโอกาสจากหลายพื้นที่ ขณะที่ทีมเยือนน่าจะเน้นความรัดกุมและรอโอกาสเล่นสวนกลับ
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สำหรับสาย ราคาบอล และเดิมพันพรีเมียร์ลีก แมนฯ ซิตี้ ยังเป็นทีมที่น่าเชียร์จากความได้เปรียบในบ้าน แต่เกมนี้อาจไม่ง่ายหาก ฟูแล่ม รักษาระเบียบเกมรับได้ดี
มุมมองเกม: แมนฯ ซิตี้ มีศักยภาพเหนือกว่าและน่าจะเป็นฝ่ายครองเกม หากเปลี่ยนโอกาสได้เร็ว มีลุ้นคว้าสามคะแนนตามเป้า
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ อาร์เซน่อล
คืนวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:30 น. ของเช้าวันอาทิตย์
คู่ที่น่าจับตามองที่สุดของวันเสาร์คือการพบกันระหว่าง นิวคาสเซิล กับ อาร์เซน่อล ที่ เซนต์ เจมส์ พาร์ค โดย “สาลิกาดง” ต้องการกลับมาสร้างความมั่นใจ หลังเกมล่าสุดทำได้เพียงเสมอ ฟูแล่ม 1-1 และช่วง 8 นัดหลังในลีกทั้งสองทีมรวมกันมีชัยชนะเพียงไม่กี่ครั้ง ทำให้ นิวคาสเซิล ยังต้องเร่งหาความสม่ำเสมอ
ขณะที่ อาร์เซน่อล ยังคงอยู่ในฟอร์มยอดเยี่ยม โดยหลังผ่าน 10 เกมเก็บได้ 27 คะแนน เทียบเท่าสถิติการออกสตาร์ตพรีเมียร์ลีกดีที่สุดของสโมสร และยังเก็บคลีนชีตได้ถึง 7 นัด แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งเกมรับและการควบคุมเกม
ในมุม วิเคราะห์บอลและเดิมพันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เกมนี้น่าสนใจตรงที่ นิวคาสเซิล ได้เปรียบจากบรรยากาศในบ้าน แต่ต้องเจอกับทีมที่มีความแน่นอนสูงที่สุดทีมหนึ่งของลีก หาก “สาลิกาดง” เปิดพื้นที่มากเกินไป อาร์เซน่อล มีคุณภาพพอที่จะลงโทษได้ทันที
มุมมองเกม: อาร์เซน่อล ดูเหนือกว่าจากฟอร์มและความสม่ำเสมอ แต่การมาเยือน เซนต์ เจมส์ พาร์ค ไม่เคยง่าย เกมนี้มีโอกาสออกมาสูสีมากกว่าที่อันดับตารางบอก
ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
คืนวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:30 น.
ศึกแดงเดือดกลับมาอีกครั้งที่ แอนฟิลด์ โดย ลิเวอร์พูล เข้าสู่เกมนี้ด้วยโมเมนตัมที่ดี หลังบุกเอาชนะ คริสตัล พาเลซ 3-1 และขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 4 ของพรีเมียร์ลีก ก่อนพักทีมชาติ โดยทีมของ อิราโอล่า ยังคงแสดงให้เห็นถึงพลังเกมรุกและคุณภาพของผู้เล่นในพื้นที่สุดท้าย
ฝั่ง แมนฯ ยูไนเต็ด ยังอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน แม้เกมล่าสุดจะแสดงหัวใจนักสู้ด้วยการไล่ตีเสมอ แอสตัน วิลล่า 4-4 หลังตามหลังถึงสองครั้ง แต่ “ปีศาจแดง” ยังไม่ชนะในพรีเมียร์ลีก 8 นัดติดต่อกัน และอยู่ในอันดับ 18 ก่อนพักทีมชาติ
หากมองในมุม วิเคราะห์บอลวันนี้, ราคาบอล และ ทีเด็ดบอลพรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล ดูมีความพร้อมกว่า โดยเฉพาะการเล่นในบ้านและเกมรุกที่กำลังมั่นใจ แต่ศึกแดงเดือดมักมีปัจจัยเรื่องอารมณ์และแรงกระตุ้นเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ไม่ควรตัดสินจากอันดับตารางเพียงอย่างเดียว
มุมมองเกม: ลิเวอร์พูล ดูน่าเชียร์จากฟอร์มล่าสุดและการเล่นที่ แอนฟิลด์ แต่ แมนฯ ยูไนเต็ด แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขายังมีแรงฮึด เกมนี้จึงมีโอกาสเปิดแลกและมีประตูเกิดขึ้นหลายจังหวะ
เกมที่ 11 มีทั้งบททดสอบใหญ่ของ นิวคาสเซิล ที่ต้องรับมือจ่าฝูงอย่าง อาร์เซน่อล, ศึกแดงเดือดระหว่าง ลิเวอร์พูล กับ แมนฯ ยูไนเต็ด รวมถึง แมนฯ ซิตี้ ที่ต้องการรักษาจังหวะการลุ้นแชมป์ต่อไป