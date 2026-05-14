วิลสันนำทัพ! เวสต์แฮมหวังปลดล็อกบุกชนะนิวคาสเซิล

เพจ Play with FUN, be FUN พาแฟนบอลย้อนดูสถิติก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญ ที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เตรียมเปิดรัง เซนต์ เจมส์ พาร์ค รับการมาเยือนของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ซึ่งที่ผ่านมา “ขุนค้อน” มักเจองานหนักทุกครั้งเมื่อต้องบุกมาเยือนถิ่นของ “สาลิกาดง”
ตลอดช่วงหลายฤดูกาลหลัง เวสต์แฮมไม่สามารถบุกมาเก็บชัยชนะที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค ได้เลย โดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาคว้าสามแต้มกลับลอนดอนได้ ต้องย้อนกลับไปในปี 2021 ซึ่งวันนั้นทีมเยือนโชว์ฟอร์มเด็ดบุกชนะ 4-2 จากผลงานของ อารอน เครสส์เวลล์, ซาอิด เบนราห์มา, โทมัส ซูเช็ค และ มิคาอิล อันโตนิโอ
ขณะที่สองประตูของเจ้าบ้านในเกมดังกล่าวมาจาก คัลลัม วิลสัน และ จาค็อบ เมอร์ฟี โดยปัจจุบัน วิลสัน กลายมาเป็นนักเตะของ เวสต์แฮม เรียบร้อยแล้ว ทำให้เกมนี้มีความพิเศษไม่น้อย หากเจ้าตัวได้ลงสนามเจอทีมเก่าอีกครั้ง
นอกจากสถิติที่เป็นรองแล้ว สถานการณ์บนตารางคะแนนยังสร้างแรงกดดันให้ เวสต์แฮม อย่างมาก เพราะหากทีมของ นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ บุกมาแพ้ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ มีแต้มกลับออกมาจากเกมเยือน เชลซี ก็อาจทำให้ “เดอะ แฮมเมอร์ส” ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกทันที เนื่องจากมีลูกได้เสียเป็นรองอยู่มาก และหาก “ไก่เดือยทอง” บุกเก็บชัยชนะได้สำเร็จ ก็จะเป็นการการันตีส่ง เวสต์แฮม ตกชั้นอย่างเป็นทางการทันที
ขณะที่ทางฝั่ง นิวคาสเซิล เอง ก็หวังปิดฉากเกมเหย้านัดสุดท้ายของฤดูกาลด้วยชัยชนะต่อหน้าแฟนบอลใน เซนต์ เจมส์ พาร์ค ทำให้แมตช์นี้ถูกมองว่าจะเต็มไปด้วยความเข้มข้น และมีความหมายต่อทั้งสองทีมอย่างมากในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่น
