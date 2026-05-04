Manchester United v Liverpool - Premier League
สันติภพ เหลืองอ่อน

วางแผนระยะยาว! 'คาร์ริค'เผยใกล้ได้ข้อสรุปอนาคตกับ แมนฯยูฯ

ไมเคิล คาร์ริค เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยว่าอนาคตของตัวเองกับสโมสรใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว หลังมีการเจรจากันมาอย่างต่อเนื่อง

กุนซือวัย 44 ปี เข้ามาคุมทัพปีศาจแดงชั่วคราวต่อจาก รูเบน อโมริม และพาทีมการันตีกลับไปเล่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลหน้าได้แล้ว หลังเอาชนะ ลิเวอร์พูล 3-2 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่าน

โดย คาร์ริค ยอมรับว่ามีการเจรจาเรื่องการคุมทีมถาวรกับสโมสรมาระยะหนึ่งแล้ว และกำลังจะได้ข้อสรุป ซึ่งตัวเขาได้เริ่มมีการวางแผนสำหรับการคุมทีมระยะยาวไว้แล้ว

"ผมเคยพูดตั้งแต่ตอนเข้ามาคุมทีมแล้วว่า หนึ่งในความรับผิดชอบที่นี่คือการวางแผนระยะยาว ไม่ใช่ตัดสินใจแค่เพื่อผ่านพ้นสัปดาห์หรือจบฤดูกาลไปให้ได้เท่านั้น แน่นอนว่าผมทำแบบนั้น" คาร์ริค กล่าว

"มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอนาคตของผม และผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจานั้น ดังนั้นทุกอย่างจะได้รับการจัดการในเวลาที่เหมาะสม และตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ดี"

"มาดูกันว่ามันจะคืบหน้าไปอย่างไรในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า"

