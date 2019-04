ว่างเหรอลูก? ตำนานไก่เปิดศึกโซเชียลกับเชสก์บนทวิตเตอร์

เกรแฮม โรเบิร์ต ตำนานนักเตะของ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ เปิดศึกโซเชียลกับ เชสก์ ฟาเบรกัส มิดฟิลด์ของโมนาโก หลังดาวเตะรุ่นหลายตั้งคำถามพาดพิงอดีตต้นสังกัดของเขา

โดยเหตุการณ์เริ่มจากมิดฟิลด์ชาวสเปนชาวสเปนตั้งคำถามที่พาดพิงถึงสถานการณ์ของ สเปอร์ส และ เชลซี ในเวลานี้ว่า "ถามจริงนะ ในฐานะแฟนบอล คุณอยากผ่านเข้าชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกและเป็นแค่รองแชมป์ หรือเป็นแชมป์ยูโรป้าลีกมากกว่า? แค่สงสัยนะ"

ซึ่งทวีตนี้ของ ฟาเบรกัส ก็มีแฟนบอลเข้ามาให้ความเห็นมากมาย รวมถึงตำนานรุ่นใหญ่วัย 59 ปีของไก่เดือยทองด้วยที่สวนกลับอย่างเจ็บแสบว่า "ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเล่นเหรอเชสก์?"

และข้อความนี้น่าจะทำให้จอมทัพกระทิงดุหัวร้อนพอสมควรจึงสวนคืนอย่างทันควันว่า "ผมไม่รู้คุณเป็นใคร และไม่รู้ว่าผมจะได้ลงเล่นมากพอหรือไม่ แต่ผมรู้ว่าทีมของคุณจะไม่ได้แชมป์อะไรเลยในฤดูกาลนี้"

สำหรับ เกรแฮม โรเบิร์ต เคยค้าแข้งกับ สเปอร์ส ในช่วงปี 1980-86 เป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ เอฟเอ คัพ และ ยูฟ่า คัพ ปี 1984

Genuine question... As a fan, would you rather get to the Champions League final and be a runner up or win the Europa League? Just curious.