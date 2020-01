ว่ากันตามกฎ!เอเอฟซีแจงการตัดสินเกมช้างศึกU23พ่ายซาอุฯ

เอเอฟซี ส่งหนังสือชี้แจง ถึงการตัดสินของกรรมการ ในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี คู่ระหว่าง ไทย กับ ซาอุดีอาระเบีย

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ส่งหนังสือชี้แจง ถึงการตัดสินของกรรมการ ในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี คู่ระหว่าง ไทย พบกับ ซาอุดีอาระเบีย

โดยก่อนหน้านี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือขอคำอธิบาย ในกรณีของผู้ตัดสิน จากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติซาอุดีอาระเบีย

ซึ่งในนาทีที่ 73 สรวิทย์ พานทอง ผู้เล่นหมายเลข 16 ของทีมชาติไทย ถูกตัดสินว่าไปทำฟาวล์ อับดุลลอห์ อัล ฮัมดาน ผู้เล่นหมายเลข 9 ของทีมชาติซาอุดีอาระเบีย นอกกรอบเขตโทษ ทำให้ทีมชาติซาอุดีอาระเบีย ได้ฟรีคิก อย่างไรก็ตาม ผู้ตัดสินในสนาม ก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนคำตัดสิน เป็นการให้จุดโทษแก่ทีมชาติซาอุดิอาระเบีย หลังจากได้รับคำแนะนำจากผู้ตัดสินในห้อง VAR

และทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ก็ได้ให้คำชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า ตามกฎของ Laws of the game นั้น การที่ผู้เล่นเกมรับดึงเสื้อของผู้เล่นเกมรุกนอกกรอบเขตโทษ หากดึงจนผู้เล่นเข้าไปในกรอบเขตโทษ ก็จะถือว่าเป็นการทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษได้ และผู้ตัดสินในห้อง VAR ก็มองว่าเหตุการณ์ในนาทีที่ 73 ก็ตรงกับสิ่งที่ Laws of the game ได้ระบุไว้

นอกจากนี้ใน Laws of the game ยังระบุว่า ผู้ตัดสินในสนาม สามารถเลือกที่จะ “ดู” หรือ “ไม่ดู” เหตุการณ์ย้อนหลังผ่านทางจอในสนามก็ได้ ในกรณีที่เป็นการตัดสินจากข้อเท็จจริง อาทิเช่น บริเวณที่ถูกทำฟาวล์ ว่าเป็นในเขต หรือนอกเขตโทษ เป็นต้น

และในส่วนของการเลือกผู้ตัดสินที่มาทำหน้าที่ในเกมดังกล่าว AFC ก็ได้ชี้แจงว่า ทาง AFC และคณะกรรมการผู้ตัดสินของ AFC ได้เลือกผู้ตัดสินในแต่ละเกมด้วยความเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งพิจารณาจากความสามารถ และประสบการณ์ในการตัดสิน โดยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมชาติหรือสโมสรของทั้ง 2 ทีมที่ลงแข่งขัน