วอร์ด-พราวส์ชี้อังกฤษถึงเวลาเผยด้านมืด หลังเกิดดราม่าลูกจุดโทษ

เจมส์ วอร์ด-พราวส์ กองกลางของ เซาแธมป์ตัน ชี้ว่าทีมชาติอังกฤษจำเป็นต้องแสดงด้านมืดออกมาเพื่อความสำเร็จระดับชาติ หลังใช้เท้าขุดจุดยิงลูกโทษทำให้ไอซ์แลนด์ยิงษพลาด

ทัพสิงโตคำรามของ แกเร็ธ เซาธ์เกต เฉือนเอาชนะไอซ์แลนด์ 1-0 ในเกมนัดแรกของยูฟ่า เนชั่นส์​ ลีก จากลูกจุดโทษของ ราฮีม สเตอร์ลิง ช่วงทดเจ็บ ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าบา้นมาได้จุดโทษในจังหวะต่อมาแต่ทว่า เบียร์เคียร์ บียาร์นาสัน ยิงข้ามคานออกไปพลาดตีเสมอก่อนจบเกม

โดยจากจังหวะดังกล่าวเกิดเสียงวิจารณ์ต่าง ๆ นานา เพราะมีภาพจังหวะที่ วอร์ด-พราวส์ พยายามใช้เท้าขุดที่จุดยิงลูกโทษก่อนที่ทางดาวเตะไอซ์แลนด์จะยิงจังหวะดังกล่าวและพลาดประตูไป

"มันไม่ใช่การขุดที่จุดโทษแต่อย่างใดนะ มันแค่การดึงจังหวะการยิงจุดโทษให้ล้าลงไปเท่านั้น" วอร์ด-พราวส์ เผย

"มันเป็นช่วงไม่กี่นาทีที่บ้านิดหน่อย พวกเราทำประตูที่เราคิดว่ามันจะเป็นประตูชัยของเกมนี้ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเสียจุดโทษ ดังนั้นมันเป็นแค่แท็คติคเพื่อดึงเวลาให้พวกเราเท่านั้น และเราได้เรียนรู้จากมัน ดังนั้นมันเป็นเรื่องของการเพิ่มบางสิ่งเข้ามาในเกมการเล่นของผม มันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันสมัยใหม่"

"มันเป็นช่วงเวลาสำคัญในเกม และคุณต้องพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้น และดูว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้น"

"บางทีชื่อเสียงของพวกเราอาจดูเป็นคนดีเกินไป ดังนั้นเราต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวร้าวกว่านี้ โชว์ด้านมืดสักหน่อยเพื่อช่วยเราคว้าชัยชนะ มันเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา"

World class shithousery from James Ward-Prowse by scuffing up the spot before Iceland’s penalty 👀 pic.twitter.com/vkqOZI53mc