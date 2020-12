วิลเชียร์โผล่ซ้อมบอร์นมัธ

แจ็ค วิลเชียร์ ร่วมฝึกซ้อมกับ บอร์นมัธ สโมสรในเดอะ แชมเปี้ยนชิพ หลังกลายเป็นนักเตะไร้สังกัด

มิดฟิลด์วัย 28 แยกทางกับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่จนถึงตอนนี้เขายังไม่สามารถหาสโมสรได้

Good to see you, Jack 👋 @JackWilshere is currently training with us to maintain fitness levels while without a club.