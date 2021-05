วิลล็อคแข้งเด็กสุดยิง 7 เกมติดในลีก, ทาบเชียร์เรอร์ที่นิวคาสเซิล

โจ วิลล็อค สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนนักเตะอายุน้อยสุดยิง 7 นัดติดในเกมพรีเมียร์ลีก พร้อมทาบสถิติของ อลัน เชียร์เลอร์ กับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

ดาวเตะวัย 21 ปียังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทัพสาลิกาดง โดยเขาเป็นผู้ทำประตูเบิกร่องก่อนพาทีมบุกเอาชนะฟูแลม 2-0 คว้าชัยส่งท้ายฤดูกาลได้สำเร็จ

โดยประตูในเกมดังกล่าทำให้ วิลล็อค กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ 7 นัดติดต่อกันในลีก อีกทั้งเขายังเป็นเพียงคนที่สองต่อจาก อลัน เชียร์เรอร์ เท่านั้นที่ยิง 7 นัดติดให้กับนิวคาสเซิลได้ในปี 1996

