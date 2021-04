วูล์ฟส์เอาด้วยแก้โปร์ไฟล์"เราคือแชมป์พรีเมียร์ลีก 2018/19"

วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส อัพเดตโปรไฟล์ในทวิตเตอร์ของสโมสรว่า เราคือแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2018/19 เพื่อต่อต้านการเข้าร่วมซูเปอร์ลีกของกลุ่มทีมบิ๊กซิกซ์

6 สโมสรยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีก ประกอบด้วย แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ลิเวอร์พูล, เชลซี, สเปอร์ส และอาร์เซนอล ลงนามสัญญาร่วมโม่แข้งในศึก ยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ คัพ ร่วมกับสโมสรชั้นนำในยุโรปอย่าง เรอัล มาดริด, บาร์เซโลนา, แอตเลติโก้ มาดริด, ยูเวนตุส, อินเตอร์ มิลาน และเอซี มิลาน ซึ่งกำลังถูกหลายฝ่ายต่อต้านในเวลานี้ โดยเฉพาะเหล่าองค์กรลูกหนังในยุโรป

ก่อนหน้านี้ ฟีฟาและยูฟาออกมาขู่แบนทีมและนักเตะที่มีส่วนร่วมในศึกซูเปอร์ลีก ไม่เว้นแม้แต่พรีเมียร์ลีกที่มีกฎระบุไว้ชัดเจนว่า ถ้าทีมใดลงเล่นในรายการที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของลีก, ยูฟา และฟีฟา ทีม ๆ นั้นต้องถูกขับออกไปจากลีก

ล่าสุด วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส จึงไม่พลาดที่ร่วมกระแสต่อต้านนี้ด้วย หลังแก้โปรไฟล์ในทวิตเตอร์ของสโมสรใหม่ว่าเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2018/19 โดยการตัด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ลิเวอร์พูล, เชลซี, สเปอร์ส และอาร์เซนอล ออกจากตารางคะแนน นั่นทำให้พวกเขาที่จบอันดับ 7 ในปีนั้น จะได้แชมป์ไปครอง

It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l