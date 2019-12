วิจารณ์ขรม! สื่ออิตาลีพาดข่าวเหยียด'ลูกากู-สมอลลิง'

Corriere dello Sport สื่อเล่มดังของอิตาลี กำลังถูกสังคมรุมวิจารณ์อย่างหนัก หลังไปพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเชิงเหยียด โรเมลู ลูกากู และ คริส สมอลลิง

อดีตสองแข้งแมนฯยูฯเตรียมลงดวลแข้งกันในเกม กัลโช เซเรีย อา วันศุกร์นี้ เมื่อ อินเตอร์ มิลาน มีคิวเปิดบ้านรับมือ โรมา

ดังนั้นสื่อเล่มนี้จึงใช้รูปของทั้งคู่ขึ้นหน้าหนึ่ง พร้อมพาดหัวว่า ‘Black Friday’ ล้อเลียนเทศกาลช็อปปิ้งครั้งใหญ่ของสหรัฐฯหลังวันขอบคุณพระเจ้านั่นเอง

อย่างไรก็ดี หลายคนกลับไม่รู้สึกขำกับมุกตลกของสื่อเล่มนี้ เพราะมองว่ามันเป็นการเหยียดผิวต่อนักเตะ

No one: Absolutely nobody: Not a single soul: Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH

ด้าน โรมา ต้นสังกัดของสมอลลิง ถึงกับออกมาวิจารณ์ Corriere dello Sport ผ่านโซเชียลมีเดียว่า "ไม่มีใคร ไม่มีใครเลย ไม่มีแม้แต่วิญญาณดวงเดียว"

Football is passion, culture and brotherhood.



We are and always will be opposed to any form of discrimination.

#BUU #BrothersUniversallyUnited #NoToDiscrimination #FCIM