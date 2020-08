วิจารณ์ขรม! วิดีโอเผยบาเนก้าล้อปมคอนเต้ปลูกผม

มีการเปิดเผยคลิปเหตุการณ์ที่ เอแวร์ บาเนก้า กองกลางของ เซบีญา ล้อปมเรื่องทรงผมของ อันโตนิโอ คอนเต้ กุนซือ อินเตอร์ มิลาน ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพเซบีญา ยังครองความยิ่งใหญ่ในถ้วยใบรองของยุโรปได้อย่างต่อเนื่อง หลังเอาชนะทัพงูใหญ่ 3-2 คว้าแชมป์ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก สมัยที่ 6 ของสโมสร ซึ่งเป็นการชนะทั้ง 6 ครั้งจากการเข้าชิงทั้ง 6 ครั้งอีกด้วย

อย่างไรก็ตามมีประเด็นปัญหาในช่วงต้นเกมที่ คอนเต้ ประท้วงกรรมการจังหวะที่ลูกทีมของเขาน่าจะได้ฟาวล์จน บาเนก้า เดินไปเผชิญหน้าข้างสนามก่อนทั้งคู่มีปากเสียงกัน โดยสื่อดังอย่าง Sky Italia ได้ถอดคำพูดออกมาว่า บาเนก้า เดินไปล้อปมเรื่องผมของกุนซืออิตาเลียน ซึ่งผ่านการปลูกผมมาหลายต่อหลายครั้ง จนเกิดเสียงวิจารณ์ในตัวนักเตะเลือดฟ้าขาว

"-vดูหน่อยสิว่านี่มันวิกผมหรือของจริง" บาเนก้า ตะโกนถามพร้อมจับไปที่หัวของตัวเอง

"กูจะรอมึงอยู่ข้างนอกสนามตอนจบเกม" คอนเต้ ตะโกนสวน ก่อนถูกทีมงานของเขาห้ามปราบไว้

Things got HEATED between Ever Banega and Antonio Conte 😳



The Sevilla player appeared to make fun of Conte's hair...



Conte said "I'll see you after the game!" 👀#Club2020 pic.twitter.com/PxAdcssGZa