ล้างตาได้ไหม? นิวคาสเซิล ลุ้นปลดล็อก บอร์นมัธ หลังไร้ชัยกว่า 6 ปี

เพจ Play with FUN, be FUN เพจดังที่มี FUN88 เป็นสปอนเซอร์หลัก พาแฟนบอลย้อนดูสถิติสุดน่าสนใจก่อนเกมที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เตรียมเปิดบ้านพบกับ บอร์นมัธ ในพรีเมียร์ลีก โดย “สาลิกาดง” ต้องเจอกับหนึ่งในคู่แข่งที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้ในเกมลีกมาอย่างยาวนาน
นิวคาสเซิล ไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือ บอร์นมัธ ในพรีเมียร์ลีกได้เลยนับตั้งแต่ฤดูกาล 2020-21 โดยชัยชนะครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมช่วงท้ายฤดูกาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
เกมดังกล่าว นิวคาสเซิล ภายใต้การคุมทีมของ สตีฟ บรูซ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการบุกไปถล่ม บอร์นมัธ ซึ่งขณะนั้นมี เอ็ดดี้ ฮาว คุมทีมอยู่ ถึงถิ่นแบบขาดลอย 4-1 โดย “สาลิกาดง” ได้ประตูจาก ดไวต์ เกย์ล, ฌอน ลองสตาฟฟ์, มิเกล อัลมิร่อน และวาเลนติโน่ ลาซาโร่
นับจากวันนั้นเป็นต้นมา นิวคาสเซิล กลับไม่สามารถคว้าชัยเหนือ บอร์นมัธ ในเกมลีกได้อีกเลย โดย บอร์นมัธ ไม่แพ้ “สาลิกาดง” ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วถึง 8 นัดติดต่อกัน ซึ่งรวมถึงชัยชนะ 2-1 ในการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2026 ทำให้สถิตินี้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ นิวคาสเซิล ต้องการปลดล็อกให้ได้ในเกมที่กำลังจะมาถึง
ที่น่าสนใจคือ 11 ตัวจริงของทั้งสองทีมจากเกมเมื่อปี 2020 ปัจจุบันแทบไม่เหลือเค้าเดิม โดยฝั่ง นิวคาสเซิล มีเพียง โจลินตัน ที่ยังคงอยู่กับทีม ขณะที่ฝั่ง บอร์นมัธ มี เดวิด บรูคส์ เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยังอยู่กับสโมสรจากช่วงเวลาดังกล่าว
ส่วนเรื่องราวของ เอ็ดดี้ ฮาว ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของสถิตินี้ เพราะอดีตกุนซือ บอร์นมัธ รายนี้เคยเป็นคนพาทีมลงสนามในเกมที่แพ้ นิวคาสเซิล 1-4 เมื่อปี 2020 ก่อนที่เส้นทางของเขาจะพาไปสู่ นิวคาสเซิล ในเวลาต่อมา และคุมทีมยาวเกือบ 5 ปี ก่อนอำลาตำแหน่งในช่วงซัมเมอร์ปี 2026
ปัจจุบัน นิวคาสเซิล เริ่มต้นยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของ มัทธีอัส ไยส์เซิล (Matthias Jaissle) ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งแทน ฮาว และพาทีมออกสตาร์ตพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026-27 ได้อย่างน่าสนใจ โดย “สาลิกาดง” ยังไม่แพ้ใครจากสองเกมแรก หลังเปิดบ้านเสมอ ลิเวอร์พูล 2-2 ก่อนบุกเอาชนะ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2-0
ขณะที่ บอร์นมัธ เองก็เข้าสู่ยุคใหม่เช่นกัน หลังแต่งตั้ง มาร์โก โรเซอ เป็นผู้จัดการทีม ทำให้เกมที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค ครั้งนี้เป็นการดวลกันของสองทีมที่ต่างกำลังเดินหน้าในทิศทางใหม่ และน่าสนใจว่าการเปลี่ยนแปลงบนม้านั่งกุนซือจะส่งผลต่อสถิติการพบกันที่ บอร์นมัธ เป็นฝ่ายถือความได้เปรียบมาตลอดหลายปีหรือไม่
สำหรับ นิวคาสเซิล เกมนี้จึงมีความหมายมากกว่าการลุ้นสามคะแนน เพราะพวกเขาจะได้โอกาสยุติสถิติที่ค้างคามานานเกือบ 6 ปี และพิสูจน์ให้เห็นว่า ภายใต้ยุคใหม่ของ ไยส์เซิล “สาลิกาดง” สามารถปลดล็อกของแสลงอย่าง บอร์นมัธ ได้สำเร็จหรือไม่
แฟนบอลสามารถติดตามข่าวสาร บทวิเคราะห์ สถิติ และเรื่องราวสนุก ๆ จากโลกฟุตบอลเพิ่มเติมได้ผ่าน Play with FUN, be FUN เพจฟุตบอลที่มี FUN88 เป็นผู้สนับสนุนหลัก พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมฟุตบอลและลุ้นรับของรางวัลมากมายผ่านช่องทางออนไลน์ของเพจ